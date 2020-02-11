11 Февр. 2020 2020-02-11T13:18:37+03:00

В Кузбассе брошенный любовник из мести пробил машину соперника металлическим ломом. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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В Новокузнецке местный 60-летний житель, а точнее, его автомобиль, стал жертвой злоумышленника. Неизвестный вогнал в лобовое стекло иномарки металлический лом.

О повреждениях автомобиля Chery Tiggo полицейским сообщил сам владелец. По словам мужчины, машина была припаркована во дворе дома по улице Мичурина. Днем на ней сработала сигнализация, а когда хозяин выглянул в окно, то увидел удалявшегося мужчину. И - сразу опознал в нем бывшего сожителя своей жены.

Как выяснилось, злоумышленник разбил у иномарки лобовое и заднее стекла, стекла водительской и пассажирской дверей, фары, задний фонарь, задний бампер, отломал зеркало заднего вида, повредил кузов. Также в ветровом стекле оставлено орудие преступления – металлическая труба.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он полностью признал свою вину и объяснил свой поступок обидой на бывшую сожительницу, - сообщили подробности в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего. После установления суммы ущерба будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU