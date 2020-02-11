Кузбасские родители сами попробуют сдать ЕГЭ

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:03:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Кузбасс присоединился ко всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями». Папы и мамы школьников сядут за парты и напишут работу по истории.

В Новокузнецке 12 февраля на базе лицея № 46 по улице Климасенко, 25а пройдет тестирование для родителей учеников, во время которого они смогут протестировать свои знания, а также ознакомиться с особенностями прохождения ЕГЭ.

-Участники пройдут регистрацию и проверку металлоискателем, прослушают инструктаж о соблюдении требований порядка проведения экзамена. Кроме того, родители напишут единый государственный экзамен по истории, - сообщили в пресс-службе Администрации Правительства Кузбасса.

Также в этот день родители учеников 9 и 11 классов смогут задать интересующие их вопросы начальникуобластного департамента образования Софье Балакиревой и начальнику Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Ольге Лысых.

Отметим, что акция проводится во всех регионах с 3 февраля по 2 марта уже в четвертый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU