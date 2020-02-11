В Новокузнецке заминировали «Леруа»

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:28:02+03:00

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Второй день подряд в Новокузнецке «минируют» крупный гипермаркет «Леруа Мерлен». Поступают сообщения о «бомбах» и в других общественных местах.

«Кто в курсе - что было вчера в Леруа? Объявили задымление, выключили электричество и всех попросили срочно выйти. ГАИшники перекрывали въезды», - интересуется Галина М., один из пользователей ресурса «Яндекс. Район». Ответившие ей горожане предположили, что в гипермаркете проводились учения, однако это предположение неверно.

Осведомленный источник рассказал, что новокузнецкий гипермаркет подвергся атаке лже-минеров. Сообщения о заложенной бомбе поступили 10 и 11 февраля. На место ЧП выезжали представители спецслужб, обследовали все помещения, однако никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

Впрочем, «Леруа» - не первый гипермаркет, который якобы заложили бомбу. На протяжении нескольких недель сообщения о минировании торговых центров, рынков, судов, прокуратуры поступают с завидной регулярностью. Все они отрабатываются в установленном порядке, и ни одно не подтвержилось.

ИСТОЧНИК KP.RU