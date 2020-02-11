В Кузбассе разыскивают Антона Чехова
Некоего Антона Чехова с лицом, удивительно напоминающим главу города Гурьевска Станислава Черданцева, разыскивают в Кузбассе. Со страниц одного из паблика он предлагает деньги «не в долг».
В социальной сети «ВКонтакте» появилась страница Антона Чехова. Мужчина предлагает до 100 тысяч рублей без процентов и не в долг. Примечательно, что на главной фотографии профиля – изображение Станислава Черданцева, главы Гурьевск. За всеми подробностями Антон Чехов предлагает обращаться к нему в личных сообщениях.
Правда сам мэр города не имеет отношения ни к предлагаемым деньгами, ни к профилю. Об этом он сам заявил на своей странице в соцсетях.
- В контакте появилась страница с моим фото. Некий Антон Чехов предлагает деньги в долг. Будьте бдительны! Начата проверка, - отметил мэр Гурьевска.
ИСТОЧНИК KP.RU