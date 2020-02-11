2020-02-11T17:56:10+03:00
Общество

В Кузбассе разыскивают Антона Чехова

Он раздает всем подряд деньги
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе разыскивают Антона Чехова. ФОТО: vk.com, личная страница Станислава ЧерданцеваВ Кузбассе разыскивают Антона Чехова. ФОТО: vk.com, личная страница Станислава Черданцева
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Некоего Антона Чехова с лицом, удивительно напоминающим главу города Гурьевска Станислава Черданцева, разыскивают в Кузбассе. Со страниц одного из паблика он предлагает деньги «не в долг».

В социальной сети «ВКонтакте» появилась страница Антона Чехова. Мужчина предлагает до 100 тысяч рублей без процентов и не в долг. Примечательно, что на главной фотографии профиля – изображение Станислава Черданцева, главы Гурьевск. За всеми подробностями Антон Чехов предлагает обращаться к нему в личных сообщениях.

Правда сам мэр города не имеет отношения ни к предлагаемым деньгами, ни к профилю. Об этом он сам заявил на своей странице в соцсетях.

- В контакте появилась страница с моим фото. Некий Антон Чехов предлагает деньги в долг. Будьте бдительны! Начата проверка, - отметил мэр Гурьевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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