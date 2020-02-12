Таксист из Сочи сдавал несуществующие квартиры в Новокузнецке

12 Февр. 2020 2020-02-12T03:35:45+03:00

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Жительница города Новокузнецка нашла очень хороший вариант для того, чтобы арендовать квартиру. Но обратилась она не к тому человеку и потеряла деньги.

Новокузнечанка, просматривала сайт бесплатных объявлений, выбрала среди предложений об аренде одно, которое заинтересовало ее больше всех. Она связалась с владельцем квартиры, и они обговорили условия сделки. Женщина даже перевела задаток – 3,5 тысячи рублей. А на следующий день, когда она приехала по адресу, дверь ей никто не открыл. Обеспокоенная горожанка стала звонить хозяину квартиры, однако телефон оказался недоступен. Тогда она обратилась в полицию.

А вскоре еще семь человек пришли в полицию с подобными историями. Сумма ущерба каждого варьировалась от трех до шести тысяч рублей.

Лже-арендодателя удалось найти. Им оказался 39-летний таксист из Сочи. Его задержали и привезли в Новокузнецк. Здесь он признался, что несколько лет назад жил в этом городе и работал риелтором. С тех пор у него сохранились фотографии квартир, которые сдавались в аренду. Их-то таксист и «сдавал». За мошенничество в отношении мужчины заведено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

- Сотрудники полиции призывают кузбассовцев быть бдительными. Заключать сделки по аренде и купле-продаже недвижимости рекомендуется с проверенными организациями при участии квалифицированных специалистов, - обращаются к кузбассовцам сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU