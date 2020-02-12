Парни в спортивных костюмах не смогли убежать от кузбасских силовиков

12 Февр. 2020 2020-02-12T04:39:35+03:00

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Двое молодых людей устроили пробежку в Кемерове. Правда, бежали они не зза здоровьем, а от силовиков.

18-летние приятели из Кемерова пришли в один из местных магазинов. Они долго выбирали спортивные костюмы, потом примеряли их. Когда, казалось бы, юноши определились с выбором и готовы были пойти на кассу, они заявили, что для оплаты нужно обналичить средства в банкомате. Однако вместе того, чтобы получить деньги, лже-покупатели попытались сбежать вместе с вещами.

Продавец нажала тревожную кнопку, и на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они задержали одного из приятелей, когда тот пытался убежать от охраны магазина. Второй в это время бежал в противоположном направлении.

Сбежать молодым людям, один из которых уже был судим за грабеж, не удалось: бойцы Росгвардии оказались быстрее.

- Для дальнейшего разбирательства задержанных бойцы Росгвардии передали правоохранителям, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU