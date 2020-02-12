Новокузнечанам предлагают решить, нужны ли им ярмарки

12 Февр. 2020 2020-02-12T05:32:48+03:00

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Нужны ли новокузнечанам городские универсальные ярмарки и когда их нужно проводить? Городские власти предложили горожанам решить, в каком формате должны проходить ярмарки.

В Новокузнецке, как и в других городах области, регулярно проводятся универсальные ярмарки. На них можно приобрести различные продукты, необходимые в быту вещи, продукцию местных производителей, предметы декоративно-прикладного творчества.

Городские власти предложили горожанам решить, в каком формате в будущем должны проводиться ярмарки. Среди вопросов, на которые предлагается ответить на сайте электронных референдумов, - целесообразно ли проведение городских универсальных ярмарок, в какой день недели было бы удобнее их проводить и на какой площадке.

Большинство проголосовавших отметило, что их больше устраивает суббота, а не пятница, как ярмарочный день. Выбрать свой вариант ответа можно до 25 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU