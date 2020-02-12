Кемеровчанин выиграл в соцсетях водительские права и получил тюремный срок

12 Февр. 2020 2020-02-12T06:42:20+03:00

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В Кемерове мужчина стал фигурантом уголовного дела за использование поддельных водительских прав. Документ он выиграл в соцсетях.

В апреле 2018 года житель Кировского района нашел в Сети объявление о розыгрыше водительского удостоверения. По условиям конкурса, нужно было отправить свои данные и фотографию для его оформления, а также заплатить 300 рублей за доставку.

Недолго думая, кемеровчанин тайком сфотографировал водительское удостоверения друга и отправил данные с него – серию, номер и дату выдачи – организаторам розыгрыша. А вот фото он приложил свое.

Через несколько дней мужчине позвонили и сообщили, что документ готов. После оплаты ему пришла посылка с удостоверением на имя его друга, но с фотографией самого злоумышленника.

-Зная, что данное удостоверение не является действительным, что он сам не имеет права управления транспортным средством, обвиняемый ездил за рулем. Его остановили сотрудники ГИБДД в Кировском районе города Кемерово, и установили, что удостоверение поддельное, - рассказали в прокуратуре области.

Суд, в который направилось уголовное дело за использование поддельного документа, назначил кемеровчанину наказание в виде шести месяцев лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU