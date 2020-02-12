Маршрутка смяла «ГАЗель» на кемеровской улице

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:04:53+03:00

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Рано утром 12 февраля в Кемерове маршрутный автобус врезался в «ГАЗель». Со слов очевидцем, травмированы водитель грузовика и пассажир автобуса.

Утром в среду, 12 февраля, кемеровчане отметили, что движение на улице Ворошилова в районе детской городской многопрофильной больницы перекрыто. Как оказалось, это произошло из-за дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса ПАЗ и автомобиля «ГАЗель». Они столкнулись около семи часов утра.

- По предварительным данным, автобус «ПАЗ», двигаясь со стороны проспекта Химиков в сторону детской городской многопрофильной больницы, в районе строения № 7 по улице Ворошилова при объезде припаркованного автомобиля «КамАЗ» совершил столкновение с автомобилем «ГАЗель», двигавшимся во встречном направлении, - рассказали в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

Очевидцы отмечают, что в ДТП пострадали водитель «ГазЕЛи» и один из пассажиров автобуса получили травмы, однако в ГИБДД эту информацию не подтвердили. В ведомстве отметили, что сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинпекции, и точной информации от состоянии людей, попавших в ДТП, пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU