Кузбасским заключенным запретили видеться с родственниками

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:11:37+03:00

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В исправительных учреждениях Кузбасса объявили карантин. Это связано с превышением в области эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ.

11 февраля главный государственный санитарный врач – начальник филиала «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России ввел в ограничения в учреждениях УИК, в том числе, запрет на длительные и краткосрочные свидания. Кузбасском ГУ ФСИН пояснили, что это связано с превышением в области эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ на 17,8 процента.

-Ограничительные мероприятия будут отменены после снижения уровня заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога и стабилизации эпидемиологической обстановки в Кемеровской области, - отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее "Комсомолка" писала о том, что с Кузбассе с понедельника, 10 февраля, школы четырех территорий - Кемерова, Белова, Мысков и поселка городского типа Краснобродский – закрылись на карантин. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области. Специалисты рассказали, что на карантин школы будут закрыты минимум на семь дней, пока не выйдет особое распоряжение.

ИСТОЧНИК KP.RU