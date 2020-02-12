2020-02-12T09:16:01+03:00
Общество

Артиллеристы ЦВО отработали отработали контрбатарейную стрельбу в Кузбассе

В маневрах было задействовано 300 военнослужащих и 70 единиц техники
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Артиллеристы ЦВО отработали отработали контрбатарейную стрельбу в Кузбассе. Фото: mil.ruАртиллеристы ЦВО отработали отработали контрбатарейную стрельбу в Кузбассе. Фото: mil.ru
Изменить размер текста:

Артиллеристы Центрального военного округа провели в Кузбассе учения, в ходе которых контрбатарейной стрельбой уничтожили условного противника. В маневрах участвовало около 300 военнослужащих и порядка 70 единиц техники.

Как рассказали в пресс-службе ЦВО, расчеты 120-миллиметровых минометов «Сани» из закрытых огневых позиций нанесли сосредоточенные залпы по «противнику», который был обнаружен на расстоянии 5000 метров с помощью комплексов разведки «Зоопарк-1М». За ситуацией с воздуха следил беспилотный летательный аппарат «Ордан-10», который корректировал огонь и поражение мишеней.

-Учения проводились с учетом внедрения в практику действий разведывательно-огневых комплексов на основе боевого опыта современных вооруженных конфликтов, - отметили в ведомстве.

В настоящее время 41-ая огневая артиллерия ЦВО располагается на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовец избил женщину шваброй в ответ за замечание
В Кузбассе вводится режим «черного неба»
Кузбасский боксер вошел в зал славы WBC Muaythai
В Кузбассе школьницы отравились снюсом
В Кузбассе появилось два новых министерства
Пострадавшие в смертельном ДТП дети-спортсмены улетают из Кузбасса в Магадан
Пострадавшие в ДТП с автобусом и фурой под Анжеро-Судженском получат страховку
Артиллеристы ЦВО отработали отработали контрбатарейную стрельбу в Кузбассе
Кузбасским заключенным запретили видеться с родственниками
Прокуратура сообщила о высоком загрязнении воды и воздуха в Кузбассе
Маршрутка смяла «ГАЗель» на кемеровской улице
Кемеровчанин выиграл в соцсетях водительские права и получил тюремный срок
У кузбасского разреза за многомиллионные долги арестовали уголь
Новокузнечанам предлагают решить, нужны ли им ярмарки
Парни в спортивных костюмах не смогли убежать от кузбасских силовиков
Таксист из Сочи сдавал несуществующие квартиры в Новокузнецке
В Кузбассе разыскивают Антона Чехова
В Анжеро-Судженске квартирного вора выдал оброненный телефон
В Новокузнецке заминировали «Леруа»
В 2019 году РСХБ увеличил льготное кредитование сезонных работ