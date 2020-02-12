Артиллеристы ЦВО отработали отработали контрбатарейную стрельбу в Кузбассе

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:16:01+03:00

В маневрах было задействовано 300 военнослужащих и 70 единиц техники

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Артиллеристы Центрального военного округа провели в Кузбассе учения, в ходе которых контрбатарейной стрельбой уничтожили условного противника. В маневрах участвовало около 300 военнослужащих и порядка 70 единиц техники.

Как рассказали в пресс-службе ЦВО, расчеты 120-миллиметровых минометов «Сани» из закрытых огневых позиций нанесли сосредоточенные залпы по «противнику», который был обнаружен на расстоянии 5000 метров с помощью комплексов разведки «Зоопарк-1М». За ситуацией с воздуха следил беспилотный летательный аппарат «Ордан-10», который корректировал огонь и поражение мишеней.

-Учения проводились с учетом внедрения в практику действий разведывательно-огневых комплексов на основе боевого опыта современных вооруженных конфликтов, - отметили в ведомстве.

В настоящее время 41-ая огневая артиллерия ЦВО располагается на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

ИСТОЧНИК KP.RU