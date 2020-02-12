2020-02-12T09:49:04+03:00
Общество

Пострадавшие в ДТП с автобусом и фурой под Анжеро-Судженском получат страховку

Страшная авария произошла 9 февраля
Мария КОЛОСОВА
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Пострадавшие в ДТП с автобусом и фурой под Анжеро-Судженском получат страховку. Фото: vk.com, «Zello.АвтоКанал: Анжеро – Судженск (дороги)»Пострадавшие в ДТП с автобусом и фурой под Анжеро-Судженском получат страховку. Фото: vk.com, «Zello.АвтоКанал: Анжеро – Судженск (дороги)»
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Страховая компания выплатит компенсации пассажирам, пострадавшим в аварии с автобусом и фурой в Кузбассе. Авария произошла 9 февраля.

Страховщики принимают заявления от родственников погибших и пострадавших в страшном ДТП, которое произошло в 10 километрах от Анжеро-Судженска. Между ними и компанией-перевозчиком застрахована гражданская ответственность перед пассажирами за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП).

По закону, в случае гибели пассажира выплаты по ОСГОП составляют 2, 025 миллиона рублей, а если причинен вред здоровью – до 2 миллионов рублей. В последнем случае размер страховой выплаты определяется исходя их степени тяжести полученных травм. Кроме того, за повреждение имущества предусмотрена компенсация до 23 тысяч рублей.

В компании-страховщике отметили, что Федеральный закон №67-ФЗ об ОСГОП действует с 2013 года и распространяется на всех перевозчиков пассажиров, кроме легкового такси.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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