Пострадавшие в смертельном ДТП дети-спортсмены улетают из Кузбасса в Магадан
Юные спортсмены, пострадавшие в ДТП на кузбасской трассе, прошли необходимое обследование и лечение. Часть из них уже находится дома, а в четверг, 13 февраля, оставшиеся пятеро летят в Магадан.
Как сообщил пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик, пятеро юных спортсменов сборной по сноуборду выписаны из больниц Новокузнецка. Все они после дорожно-транспортного происшествия прошли необходимое обследование, получили медицинскую помощь
- Две девочки и три мальчика утром 13 февраля вылетают в Магадан, - отметил пресс-секретарь.
Напомним, детская команда по сноуборду 7 февраля возвращалась с соревнований и попала в ДТП под Новокузнецком. В минивэн, который перевозил команду, врезался легковой автомобиль. Водитель легковушки, вылетевшей на встречку, скончался на месте. Подростков и тренера доставили в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU