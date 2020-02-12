Пострадавшие в смертельном ДТП дети-спортсмены улетают из Кузбасса в Магадан

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:18:48+03:00

Часть из них уже находится дома

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Юные спортсмены, пострадавшие в ДТП на кузбасской трассе, прошли необходимое обследование и лечение. Часть из них уже находится дома, а в четверг, 13 февраля, оставшиеся пятеро летят в Магадан.

Как сообщил пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик, пятеро юных спортсменов сборной по сноуборду выписаны из больниц Новокузнецка. Все они после дорожно-транспортного происшествия прошли необходимое обследование, получили медицинскую помощь

- Две девочки и три мальчика утром 13 февраля вылетают в Магадан, - отметил пресс-секретарь.

Напомним, детская команда по сноуборду 7 февраля возвращалась с соревнований и попала в ДТП под Новокузнецком. В минивэн, который перевозил команду, врезался легковой автомобиль. Водитель легковушки, вылетевшей на встречку, скончался на месте. Подростков и тренера доставили в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU