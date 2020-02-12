2020-02-12T11:58:25+03:00
Общество

В Кузбассе появилось два новых министерства

Ранее они назывались департаментами
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе появилось два новых министерстваВ Кузбассе появилось два новых министерстваФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе появились два новых министерства – социальной защиты и промышленности. Ранее они носили названия департаментов.

Соответствующие документы появились в электронном бюллетене администрации Правительства Кузбасса 12 февраля.

Согласно опубликованным постановлениям, в задачи министерства соцзащиты входит реализация основных направлений и приоритетов государственной политики по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания населения, обеспечение социальных гарантий граждан пожилого возраста и инвалидов, ветеранов, семей, женщин и детей, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, жертв политических репрессий и др. Деятельность министерства финансируется из областного бюджета на основании бюджетной сметы.

Что касается министерства промышленности, то на него возлагаются задачи по реализации государственной политики в сфере металлургической, горнорудной, химической, машиностроительной, легкой промышленности региона, а также по вопросу развития газификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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