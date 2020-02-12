2020-02-12T11:21:51+03:00
Общество

Кузбасский боксер вошел в зал славы WBC Muaythai

С этим достижением спортсмена поздравил губернатор Сергей Цивилев
Ирина АВТУШКО
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Кузбасский боксер вошел в зал славы WBC Muaythai. Фото: Сергей Цивилев/ vk.comКузбасский боксер вошел в зал славы WBC Muaythai. Фото: Сергей Цивилев/ vk.com
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Кузбасский спортсмен Артем Левин включен в зал славы Всемирного боксерского совета Muaythai. С этим достижением его поздравил губернатор области Сергей Цивилев в своем официальном аккаунте в соцсетях.

Как сообщил глава региона, житель Прокопьевска первым из российских спортсменов вошел в число лучших тайских боксеров планеты.

«Я поздравляю Артема с таким серьезным достижением. Это гордость для всего Кузбасса!

Для многих мальчишек он пример для подражания как на ринге, так и в жизни. И я рад, что у подрастающего поколения такие кумиры. Желаю удачи и новых побед!» - написал Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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