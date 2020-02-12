В Кузбассе вводится режим «черного неба»
В Кузбассе в среду, 12 февраля, будет введен режим «черного неба». Это связано с неблагоприятными метеорологическими условиями.
-В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, - сообщили в администрации области.
Режим НМУ будет введен в трех города области – Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске. В связи с этим предприятиям рекомендовано провести мероприятия по сокращению выборосов.
В областном центре режим НМУ продлится с 18.00 12 февраля до 18.00 13 февраля.
В Новокузнецке и Прокопьевске он будет действовать с 18.00 12 февраля до 18.00 14 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU