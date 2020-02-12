В Кузбассе вводится режим «черного неба»

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:51:58+03:00

Он начнет действовать вечером в среду, 12 февраля

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В Кузбассе в среду, 12 февраля, будет введен режим «черного неба». Это связано с неблагоприятными метеорологическими условиями.

-В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, - сообщили в администрации области.

Режим НМУ будет введен в трех города области – Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске. В связи с этим предприятиям рекомендовано провести мероприятия по сокращению выборосов.

В областном центре режим НМУ продлится с 18.00 12 февраля до 18.00 13 февраля.

В Новокузнецке и Прокопьевске он будет действовать с 18.00 12 февраля до 18.00 14 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU