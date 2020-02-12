2020-02-12T12:38:52+03:00
Происшествия

Кузбассовец избил женщину шваброй в ответ за замечание

Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму и ушибы
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовец избил женщину шваброй в ответ за замечаниеКузбассовец избил женщину шваброй в ответ за замечаниеФото: Геннадий БИСЕНОВ
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В Междуреченске поставлена точка в расследовании уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Он избил шваброй покупательницу магазина и нанес ей травмы.

Весной прошлого года с заявлением в полицию обратилась 31-летняя местная жительница. Она рассказала, что в одном из магазинов на нее напал неизвестный мужчина. Как выяснилось, это был покупатель одного из магазинов, который грубо обошелся с кассиром. Став свидетелем этой сцены, пострадавшая не смогла смолчать и сделала мужчине замечание.

В ответ злоумышленник ударил женщину несколько раз по лицу рукой, а потом схватил находящуюся неподалеку швабру и ударил горожанку по голове. В больнице у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель. Он стал фигурантом уголовного дела.

Сейчас материалы дела рассматривает суд. Задержанному грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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