Кузбассовец избил женщину шваброй в ответ за замечание
В Междуреченске поставлена точка в расследовании уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Он избил шваброй покупательницу магазина и нанес ей травмы.
Весной прошлого года с заявлением в полицию обратилась 31-летняя местная жительница. Она рассказала, что в одном из магазинов на нее напал неизвестный мужчина. Как выяснилось, это был покупатель одного из магазинов, который грубо обошелся с кассиром. Став свидетелем этой сцены, пострадавшая не смогла смолчать и сделала мужчине замечание.
В ответ злоумышленник ударил женщину несколько раз по лицу рукой, а потом схватил находящуюся неподалеку швабру и ударил горожанку по голове. В больнице у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.
-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель. Он стал фигурантом уголовного дела.
Сейчас материалы дела рассматривает суд. Задержанному грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU