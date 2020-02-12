2020-02-12T15:22:06+03:00
Общество

Все школы Новокузнецка закрыты на карантин

Уроков не будет до 21 февраля
Екатерина РОМАНОВА
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Все школы Новокузнецка закрыты на карантинВсе школы Новокузнецка закрыты на карантинФото: Алексей ФОКИН
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Новокузнецкие школьники в течение целой недели не будут ходить на занятия. С 13 февраля все школы закрываются на карантин.

Еще утром вторника, 12 февраля, уроки начались почти во всех новокузнецких школах. Лишь в трех из них - №20, 93 и 34, уже были закрыты на карантин. Также занятия были приостановлены в нескольких классах. Но уже в обед стало известно, что с 13 февраля на целую неделю закрываются абсолютно все школы города. Делается это для того, чтобы не допустить распространения вируса гриппа и ОРВИ.

- На сегодняшний день в большинстве школ эпидпорог не пройден, лишь в нескольких учебных заведениях он приблизился к 18-19 процентам. Однако закрытие школ помоет сохранить здоровье детей, - отметила Татьяна Дорошина, начальник организационно-правового отдела комитета образования и науки города Новокузнецка.

Несмотря на то, что школьные уроки отменяются, учащиеся будут выполнять домашние задания, которые получат в электронных дневниках. Возобновить занятия планируется 22 февраля.

А вот детские сады пока работают: здесь предпосылок для закрытия на карантин нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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