Кузбасские полицейские спасли застрявшую вечером на трассе женщине

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:38:03+03:00

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В Ленинске-Кузнецком сотрудники ГИБДД помогли женщине, которая оказалась на трассе в заглохшем автомобиле. Ей не хватило бензина, чтобы доехать до места назначения.

Вечером, во время наблюдения за дорожным движением, инспекторы ДПС младший лейтенант полиции Денис Кужелев и лейтенант полиции Андрей Федин на 13 километре федеральной автодороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк автомобиль «ВАЗ-21099», стоявший с включенной аварийной сигнализацией.

За рулем автомобиля находилась женщина. Она рассказала подошедшим сотрудникам ГИБДД о том, что направлялась в соседний город, но не рассчитала количество необходимого для пути бензина. Она пыталась остановить проезжавшие мимо автомобили и попросить о помощи, но никто из них не откликнулся.

-Сотрудники ГИБДД отбуксировали автомобиль на автозаправочную станцию, где водитель пополнила запас топлива, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Женщина поблагодарила стражей порядка и продолжила свой путь.

ИСТОЧНИК KP.RU