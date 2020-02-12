2020-02-12T13:38:03+03:00
Общество

Кузбасские полицейские спасли застрявшую вечером на трассе женщине

У нее кончился бензин
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские полицейские спасли застрявшую вечером на трассе женщине. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиКузбасские полицейские спасли застрявшую вечером на трассе женщине. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Ленинске-Кузнецком сотрудники ГИБДД помогли женщине, которая оказалась на трассе в заглохшем автомобиле. Ей не хватило бензина, чтобы доехать до места назначения.

Вечером, во время наблюдения за дорожным движением, инспекторы ДПС младший лейтенант полиции Денис Кужелев и лейтенант полиции Андрей Федин на 13 километре федеральной автодороги Ленинск-Кузнецкий – ПрокопьевскНовокузнецк автомобиль «ВАЗ-21099», стоявший с включенной аварийной сигнализацией.

За рулем автомобиля находилась женщина. Она рассказала подошедшим сотрудникам ГИБДД о том, что направлялась в соседний город, но не рассчитала количество необходимого для пути бензина. Она пыталась остановить проезжавшие мимо автомобили и попросить о помощи, но никто из них не откликнулся.

-Сотрудники ГИБДД отбуксировали автомобиль на автозаправочную станцию, где водитель пополнила запас топлива, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Женщина поблагодарила стражей порядка и продолжила свой путь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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