2020-02-12T14:08:09+03:00
Происшествия

Кузбассовец попытался ограбить магазин на глазах у участкового

За день он дважды совершил хищения, но на третий раз попался
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец попытался ограбить магазин на глазах у участковогоКузбассовец попытался ограбить магазин на глазах у участковогоФото: Кирилл ЧАЩИН
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Почти как в сказке настигло кузбассовца наказание за преступления. Дважды ему удавалось уйти незамеченным, и лишь на третий раз он попался.

В августе 2019 года 31-летний житель поселка городского типа Яшкинский отправился в магазин. Он взял бутылку спиртного и вынес ее из магазина, не оплатив. Потом мужчина вернулся в магазин и также тайком вынес еще одну бутылку. Сотрудники магазина стали пересматривать записи видеонаблюдения, и лишь тогда поняли, кто и как их обворовал. Тут же они вызвали полицию.

Участковый зашел в магазин практически одновременно с магазинным воришкой: тот в третий раз вернулся в магазин. В этот раз мужчина взял спиртное и продукты питания. Но именно в этот момент за ним наблюдали по мониторам охранной системы. Участковый попытался задержать грабителя, но тот сумел скрыться, оставив на улице похищенное. В этот раз стоимость украденного составила 2616 рублей. И если первые два раза можно было квалифицировать как мелкое хищение, то третий поход в магазин обернулся уголовно наказуемым деянием.

- Обвиняемый пытался отрицать причастность, говорил, что спиртное в пакет ему подложили, а видеозапись с камер наблюдения смонтировали, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В ходе судебного разбирательства свою вину признал в полном объеме, просил снисхождения, обещал исправиться за период испытательного срока.

Суд учел, что у магазинного вора плохое здоровье, а также то, что у него на иждивении находится маленький ребенок. Поэтому срок он получил условный – один год с испытательным сроком один год и шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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