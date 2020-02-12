2020-02-12T14:40:47+03:00
Бизнес-новости Кемерова

В 2019 году РСХБ увеличил льготное кредитование сезонных работ на 15 процентов

В рамках программы льготного кредитования АПК Россельхозбанк в 2019 году направил на проведение сезонных работ более 138 миллиардов рублей
Яков КРЫМСКИЙ
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В рамках программы льготного кредитования АПК Россельхозбанк в 2019 году направил на проведение сезонных работ более 138 миллиардов рублей, что на 15 процентов больше по сравнению с 2018 годом. Ставка по кредитам не превышает пять процентов годовых.

Сельхозпредприятиям малого и среднего бизнеса на сезонные работы Банк выдал 87,8 миллиарда рублей против 66,7 миллиарда рублей годом ранее. Из них МФХ составляют порядка 40 процентов. Средствами РСХБ воспользовалось более 3,4 тысячи аграриев МСБ.

«Помочь аграриям посеять и собрать первоклассный урожай – одна из главных задач Россельхозбанка. Особенно значима для фермеров своевременная поддержка. Банк старается учитывать их потребности - для аграриев действуют кредиты с упрощенными условиями получения: сокращен список документов и время принятия решения по выдаче. Мы рады, что в 2019 году поддержка РСХБ способствовала качественному и своевременному проведению сезонных работ и высокому урожаю. В этом году мы приложим все усилия и продолжим наше эффективное взаимодействие с сельхозпроизводителями, чтобы 2020 год был таким же результативным», подчеркнула Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Льготные кредиты РСХБ полностью обеспечивают аграриев средствами на посевную и уборочную кампании: приобретение семян, сырья, кормов, средств защиты растений, минеральных удобрений, ГСМ, запчастей для ремонта техники и оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, а также другие мероприятия.

Партнерский материал.

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