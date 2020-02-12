2020-02-12T14:43:56+03:00
Общество

Роспотребнадзор: эпидемический порог в Кузбассе остается превышенным

Десяткам школ пришлось уйти на карантин
Ирина АВТУШКО
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Эпидемический порог по ОРВИ в Кузбассе остается превышеннымЭпидемический порог по ОРВИ в Кузбассе остается превышеннымФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области рассказали о текущей ситуации в регионе по заболеваниям ОРВИ и гриппу. Эпидемиологический порог пока еще остается превышенным.

За неделю с 3 по 9 февраля в области зарегистрировано 22,4 тысячи больных ОРВИ, из них 16,6 тысячи – дети. По сравнению с неделей ранее число заболевших возросло на 3,6 тысячи человек, то есть, на 19,5 процента.

-Уровень заболеваемости совокупного населения превысил эпидемический порог на 14,9 процента, - сообщили в ведомстве. - Превышение порогового уровня заболеваемости ОРВИ на 7,7-28,4 процента отмечено среди детского населения. Среди лиц старше 14 лет заболеваемость ниже эпидемического порога на 12,6 процента.

Лабораторная диагностика показала, что в 91,4 процента случаев заболевания вызваны негриппозными вирусами. Грипп выявлен всего у трех человек из 119 обследованных больных ОРВИ.

С 10 февраля многие школы из-за сложившейся ситуации вынуждены были закрыться на карантин. На дистанционную форму переведены учащиеся 110 учреждений в Кемерове, Белове, Мысках, Осинниках, пгт Краснобродский, Беловском, Промышленновском и Тисульском районах. При этом, в Кемерове, Белове и Краснобродском закрыты все школы. Частично учебный процесс приостановлен в пяти школах, прекращены занятия в семи школах-интернатах областного центра, закрыто на карантин одно среднее специальное учебное заведение в Мысках. Воспитательный процесс полностью приостановлен в одном детском саду, еще в 12-ти закрыто 18 групп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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