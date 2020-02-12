2020-02-12T15:26:53+03:00
Общество

В Кемерове грызуны облюбовали продуктовый магазин

Антисанитарную торговую точку пришлось закрыть
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове грызуны облюбовали продуктовый магазинВ Кемерове грызуны облюбовали продуктовый магазинФото: Тимур ХАНОВ
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В Кемерове временно приостановили деятельность магазина «Майский» на улице Донского, 38а. В торговой точке были обнаружены множественные нарушения, а также следы жизнедеятельность грызунов и насекомых.

Специалисты кузбасского Управления Роспотребнадзора провели проверку и обнаружили, что в магазине нерегулярно проводится уборка – повсюду находились крошки, мелкий мусор, следы жизнедеятельности членистоногих. Мусорные контейнеры в торговой точке были переполнены, продукты хранились не по правилам, пищевые отходы и мусор собирались в обычные картонные коробки или емкости без крышек, отсутствовала решетка на вентиляции и герметизация посторонних отверстий в помещениях. Кроме того, были найдены помет грызунов, их жилая нора, а на клеевых ловушках - части волосяного покрова грызунов.

Учитывая, что такое санитарное состояние торговой точки угрожает здоровью людей, были составлены административные протоколы о нарушении и временном запрете деятельности. Суд, рассмотрев материалы дела, распорядился приостановить деятельность ИП на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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