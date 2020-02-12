2020-02-12T16:32:40+03:00
Происшествия

Соседские войны: за место на парковке прокопчанин лишился глаза

Его оппонент глаза не лишился, но может на 10 лет лишиться свободы
Екатерина РОМАНОВА
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Соседские войны: за место на парковке прокопчанин лишился глазаСоседские войны: за место на парковке прокопчанин лишился глазаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Борьба за место на парковке закончилась печально в Прокопьевске. Один из автолюбителей лишился глаза, а другой может лишиться свободы на 10 лет.

34-летний житель дома на улице Гагарина, что в Прокопьевске, расчистил от снег место на парковке. Обычно именно здесь он оставлял свой автомобиль, и был уверен, что никто не будет покушаться на его место. Однако в какой-то момент на это место поставил свою машину родственник одного из соседей.

Между соседями состоялся разговор, который очень быстро перерос в открытый конфликт. Неожиданно борец за расчищенное парковочной место достал пистолет и выстрелил в сторону соседа. Пуля попало в голову потерпевшему.

Когда 35-летнего прокопчанина доставили в больницу, врачи диагностировали ему ранение глаза, повреждение черепа и ушиб головного мозга. Мужчине провели экстренную операцию, однако спасти глаз не удалось.

Стрелказадержали, и выяснилось, что травматическим пистолетом «Хорхе» он владел на законных основаниях. Полицейские изъяли у него орудие преступления и направили его на экспертизу.

- В настоящее время следователем отдела полиции «Тырган» ОМВД России по городу Прокопьевску по данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Соседские войны: за место на парковке прокопчанин лишился глаза
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