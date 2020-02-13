В Новокузнецке процветает незаконная торговля

13 Февр. 2020 2020-02-13T03:04:36+03:00

Но местные власти пытаются с ней бороться

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На привокзальной площади Новокузнецка пышным цветом цветет незаконная торговля. Власти считаю, что это портит облик города и всеми силами пытаются это искоренить.

В частности, беспокойство вызывает разношерстная реклама и вывески на фасадах домов и магазинов. Их меньше, чем раньше, но все-таки это есть.

Чтобы исправить ситуация глава Новокузнецка Сергей Кузнецов обратился к главам районов и специалистам отделов торговли и архитектуры с поручением в срочном порядке срочно собрать комиссию по НТО.

-Необходимо привести все в полное соответствие правилам благоустройства. Киоски по Бардина, которые не входят в схему торговых объектов - убрать. Навести порядок на всех остановках, пешеходных переходах. Начинаем готовиться к весеннему сезону, проводите рейды и субботники,- написал глава города в своем Instagram.

Особенно было отмечено, что Новокузнецк должен стать красивым, современным и стильным к празднованию Великой Победы и проведению конкурса молодых профессионалов рабочих профессий World Skills.

ИСТОЧНИК KP.RU