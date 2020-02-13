13 Февр. 2020 2020-02-13T04:13:12+03:00

Конфетки не для деток: в Кузбассе орудовал наркодилер – кондитер. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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В Кузбассе задержали 38-летнего распространителя наркотиков, который распространял смертельную отраву под видом лакомств. Наркотики он прятал в цветные конфетные фантики.

Полицейские уличили уроженца Березовского в незаконном обороте наркотиков. В результате спецоперации «Гром» его задержали в соседнем Кемерове с поличным – в арендованной квартире мужчина фасовал запрещенные вещества.

В результате дальнейшего обыска помещений у задержанного обнаружили и изъяли 110 граммов «соли». Ее в целях конспирации он заворачивал в фантики для конфет.

-Полицейские выяснили, что подозреваемый согласился на незаконный заработок, получив в Интернете предложение стать наркокурьером. Полученный бесконтактным способом товар он фасовал для дальнейшего сбыта посредством так называемых «закладок», - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Против задержанного возбуждено уголовное дело, также он заключен под стражу. «Кондитеру» грозит до 20 лет тюрьмы. А полицейские сейчас выясняют, где мужчина приобретал наркотик и кто может быть возможным подельником.

-Кузбасские полицейские напоминают, что обо всех преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков граждане круглосуточно могут сообщать на телефон доверия управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области: 8 (384-2) 58-00-58. Анонимность гарантируется, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU