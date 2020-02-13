Кузбасских чиновников наказали за отсутствие внимания к проблемам жителей

13 Февр. 2020 2020-02-13T05:02:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе наказаны чиновники, которые не стали вникать в проблемы местных жителей. Нарушения установила областная прокуратура.

В декабре 2019 года житель Осинников пожаловался в надзорное ведомство и сообщил, что его обращение не хотят рассматривать. А касалось оно того факта, что в местном поселке Малиновка не была очищена труба в районе школьного маршрута на пересечении улиц Октябрьской и Железнодорожной. Со слов мужчины, на его жалобы поселковая администрация даже не отреагировала.

-Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с его компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. Однако на обращение в установленный законом срок письменный ответ дан не был, - подтвердили в надзорном органе.

В результате прокурор Осинников внес главе Калтана представление, по результатам рассмотрения которого глава администрации поселка Малиновка привлечен к дисциплинарной ответственности и получил замечание. Ну а в отношении самого главы поселка возбудили административное дело и назначили штраф в размере 5 000 рублей. Постановление было обжаловано, однако апелляционная инстанция отказалась его менять.

ИСТОЧНИК KP.RU