Кемеровчане лишились кафе в центре города

13 Февр. 2020 2020-02-13T05:47:19+03:00

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Непонятного происхождения вода, непромаркированные доски и отсутствие водопровода стали поводом для закрытия одного из кафе в центре Кемерова.

Жалобы кемеровчан стали поводом для визита специалистов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в кафе, расположенное в Центральном районе. Горожане заявили, что здесь подают «блюда неудовлетворительного качества».

Проверка показала, что в кафе действительно не все в порядке. Так, на предприятии не оказалось системы внутреннего водопровода, а для производственных нужд сотрудники использовали воду неизвестного происхождения. Для мытья рук они использовали наливной умывальник. Также оказалось, что не весь инвентарь имеет необходимую маркировку, а контрольная документация и вовсе не ведется.

- Данные нарушения создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, - отметили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Предпринимателя суд привлек к административной ответственности и назначил наказание - gриостановления деятельности павильона быстрого питания на 60 суток. В день поступления исполнительного документа судебные приставы ОСП по Центральному району города Кемерово приостановили деятельность кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU