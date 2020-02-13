Кемеровчане лишились кафе в центре города
Непонятного происхождения вода, непромаркированные доски и отсутствие водопровода стали поводом для закрытия одного из кафе в центре Кемерова.
Жалобы кемеровчан стали поводом для визита специалистов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в кафе, расположенное в Центральном районе. Горожане заявили, что здесь подают «блюда неудовлетворительного качества».
Проверка показала, что в кафе действительно не все в порядке. Так, на предприятии не оказалось системы внутреннего водопровода, а для производственных нужд сотрудники использовали воду неизвестного происхождения. Для мытья рук они использовали наливной умывальник. Также оказалось, что не весь инвентарь имеет необходимую маркировку, а контрольная документация и вовсе не ведется.
- Данные нарушения создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, - отметили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.
Предпринимателя суд привлек к административной ответственности и назначил наказание - gриостановления деятельности павильона быстрого питания на 60 суток. В день поступления исполнительного документа судебные приставы ОСП по Центральному району города Кемерово приостановили деятельность кафе.
ИСТОЧНИК KP.RU