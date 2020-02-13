За смерть женщины в Кузбассе РЖД выплатит ее сестре большую компенсацию

13 Февр. 2020 2020-02-13T06:32:21+03:00

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Отсутствие пешеходного перехода стало причиной гибели женщины, когда она находилась на кузбасской станции Берикульская. Теперь РЖД выплатит ее сестре компенсацию в 70 тысяч рублей.

В конце февраля 2017 года на станции Берикульская произошло ЧП. Женщина переходила железнодорожные пути в месте, которое не было предназначено для этого. Поезд смертельно травмировал ее. А спустя некоторое время сестра погибшей, жительница Томской области, обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Женщина мотивировала это тем, что гибель сестры стала для нее личной трагедией и доставила много страданий. К слову, в момент гибели женщина была абсолютно трезвой, и это подтвердила экспертиза.

Как оказалось, все местные жители ходят именно в том месте, где погибла сестра. Более того, здесь часто стоят составы, и многие преодолевают пути, проползая под вагонами. Ближайший переезд, где можно безопасно перейти, находится в 300-500 метрах.

Уголовного дела в отношении машиниста и его помощника Следком не возбуждал, так как погибшая сама нарушила правила перехода через железнодорожные пути. Однако это, по закону, не освобождает ОАО РЖД от ответственности за причиненный вред.

- Мариинский городской суд Кемеровской области решил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, снизив ее размер до 70 тысяч рублей, - сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев. - Не согласившись с решением суда, представитель ОАО «РЖД» обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила решение без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU