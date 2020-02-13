Новые машины скорой помощи будут приезжать к кемеровчанам на вызовы

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:05:47+03:00

Новые машины скорой помощи будут выезжать к кемеровчанам. ФОТО: Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи

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Современные автомобили скорой помощи вышли на линию в Кемерове. Они пополнили автопарк станции в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Фотографии новеньких автомобилей выложила в соцсети Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи. Новенькие машины марки Ford оснащены всем самым необходимым, удобны и комфортны и для пациентов, и для медиков.

- Сегодня выпущены на линию новые автомобили скорой помощи, полученные нашим учреждением в рамках национального проекта «Здравоохранение». В добрый путь, и... ни гвоздя, ни жезла, и...ни барана! – написали представители станции в соцсетях.

Новые машины скорой помощи будут выезжать к кемеровчанам. ФОТО: Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи

Подписчиков восхитили новые машины. Они пожелали медикам только адекватных пациентов, а также дальнейшего обновления и пополнения автопарка.

- Это просто фантастика! Надо чтобы все подстанции были оснащены такими мобильными машинками! Удачи всем! – заметила подписчица Валентина.

ИСТОЧНИК KP.RU