2020-02-13T08:01:01+03:00
Общество

На Пионерском бульваре в Кемерове на два дня ограничат парковку

Здесь пройдет акция памяти
Ирина АВТУШКО
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На Пионерском бульваре в Кемерове на два дня ограничат парковку. Фото: Пресс-служба администрации города КемеровоНа Пионерском бульваре в Кемерове на два дня ограничат парковку. Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово
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В Кемерове на два дня ограничат парковку автомобилей на пионерском проспекте в Центральном районе. Об этом сообщает мэрия города.

14 и 15 февраля на Пионерском бульваре пройдет акция памяти. Ее участники торжественно возложат цветы в память о 31-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана.

В связи с этим в пятницу, 14 февраля, с 20.00 до 13.00 субботы, 15 февраля, будет запрещена стоянка автотранспорта на участке по Пионерскому бульвару от дома №4 до проспекта Октябрьского.

-Акция памяти начнется в 11.00 часов 15 февраля у мемориала «Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, - добавили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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