На Пионерском бульваре в Кемерове на два дня ограничат парковку
В Кемерове на два дня ограничат парковку автомобилей на пионерском проспекте в Центральном районе. Об этом сообщает мэрия города.
14 и 15 февраля на Пионерском бульваре пройдет акция памяти. Ее участники торжественно возложат цветы в память о 31-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана.
В связи с этим в пятницу, 14 февраля, с 20.00 до 13.00 субботы, 15 февраля, будет запрещена стоянка автотранспорта на участке по Пионерскому бульвару от дома №4 до проспекта Октябрьского.
-Акция памяти начнется в 11.00 часов 15 февраля у мемориала «Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, - добавили в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU