Кузбассовцам запретили жечь покрышки и линолеум

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:07:34+03:00

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До вечера 13 февраля в Новокузнецке и Прокопьевске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Из-за этого кузбассовцев, пользующихся печным отоплением, призвали отказаться от сжигания мусора.

Сергей Высоцкий, начальник департамента природных ресурсов и экологии, заявил, что на предприятиях, работающих в этих городах, на время введения режима неблагоприятных метеоусловий усиливается контроль за работой очистных сооружений и прочего. Одновременно с этим он ответил, что вредные вещества образуются и от автомобильных выхлопов, и от печного отопления. Из-за сжигания коммунальных отходов, содержащих полимерные материалы, образуются токсичные вещества. А из-за отсутствия ветра они не рассеиваются в воздухе.

- Наиболее опасные – диоксины, канцерогены и другие токсичные вещества выделяются при сжигании упаковки для пищевых продуктов из пластика, резиновых изделий, стройматериалов, линолеума, обоев, старой мебели, в том числе покрытой лакокрасочными материалами, - цитирует слова Сергея Высоцкого пресс-служба Правительства Кузбасса.

На время введения режима НМУ кузбассовцев просят отказаться от сжигания отходов в печах.

ИСТОЧНИК KP.RU