2020-02-13T08:49:24+03:00
Общество

Замгубернатора Кузбасса рассказал, почему не существует «черного неба»

На самом деле режим, действующий сейчас в Кузбассе, называется по-другому
Екатерина РОМАНОВА
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Замгубернатора Кузбасса рассказал, почему не существует «черного неба»Замгубернатора Кузбасса рассказал, почему не существует «черного неба»Фото: Екатерина РОМАНОВА
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«Режима «черное небо» не существует», - такое заявление сделал замгубернатора Андрей Панов в соцсетях. Он отметил, что то, что все привыкли обозначать этим словосочетанием, на самом деле называется по-другому.

В Кузбассе введен режим неблагоприятных метеоусловий, который нередко называют «режимом черного неба». Однако такое название неверно и не имеет смысла – об этом написал в социальной сети замгубернатора Андрей Панов.

- Режима «черное небо» не существует. Есть режим неблагоприятных метеоусловий, который говорит только о том, что ожидается такое сочетание погодных факторов, которое препятствует рассеиванию вредных веществ. Проще говоря, отсутствие ветра, осадков и температура: в морозы и в жару НМУ бывают чаще, - отметил Андрей Панов.

Также он заметил, что самоа по себе формулировка не имеет особого смысла, так как вредные вещества накапливаются не «в небе», а в приземных слоях атмосферы. И именно поэтому в период неблагоприятных метеоусловий рекомендуют предприятиям снижать выбросы, а жителям региона – ограничить проветривание и не злоупотреблять прогулками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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