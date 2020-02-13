Кузбасс может стать столицей празднования Федерального Сабантуя

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:55:16+03:00

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В 2023 году Кузбасс может принять на своей земле Федеральный Сабантуй. Об это сообщил губернатор Сергей Цивилев на встрече с председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар, замминистра республики Татарстан Василем Шайхразиевым.

Сергей Цивилев рассказал, что в Кузбассе проходит много национально-культурных мероприятий благодаря активной позиции татарской общины в нашем регионе проходит много. Например, в Прокопьевске в 2019 году прошел областной татаро-башкирский праздник «Сабантуй».

В свою очередь гости положительно отозвались об изменениях, которые происходят в Кузбассе при подготовке к празднованию его 300-летия. Одобрили они и запуск прямых авиарейсов в Казань. Также члены делегации обсудили мероприятия, которые организованы в области по случаю празднования 100-летия образования Республики Татарстан. Так, в 2020 году пройдут обменные гастроли между Кемеровским областным театром кукол имени Аркадия Гайдара и Татарским государственным театром кукол «Экият». А в Кемерове, Прокопьевске, Юрге будут показаны фильмы на татарском языке. Кроме того, запланировано много творческих встреч с актерами, режиссерами и деятелями культуры Татарстана, концертных выступлений мастеров искусств Республики Татарстан на площадках Кузбасса.

-Мы серьезно рассмотрим возможность провести в Кузбассе Федеральный Сабантуй в 2023 году. Этот праздник может стать не только площадкой культуры, истории, сохранения языка, но и открыть новые экономические перспективы для развития Кузбасса, - подчеркнул Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU