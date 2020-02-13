2020-02-13T08:55:16+03:00
Общество

Кузбасс может стать столицей празднования Федерального Сабантуя

Возможность проведения праздника рассматривается на 2023 год
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Кузбасс может стать столицей празднования Федерального Сабантуя. Фото: Администрация Правительства КузбассаКузбасс может стать столицей празднования Федерального Сабантуя. Фото: Администрация Правительства Кузбасса
Изменить размер текста:

В 2023 году Кузбасс может принять на своей земле Федеральный Сабантуй. Об это сообщил губернатор Сергей Цивилев на встрече с председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар, замминистра республики Татарстан Василем Шайхразиевым.

Сергей Цивилев рассказал, что в Кузбассе проходит много национально-культурных мероприятий благодаря активной позиции татарской общины в нашем регионе проходит много. Например, в Прокопьевске в 2019 году прошел областной татаро-башкирский праздник «Сабантуй».

В свою очередь гости положительно отозвались об изменениях, которые происходят в Кузбассе при подготовке к празднованию его 300-летия. Одобрили они и запуск прямых авиарейсов в Казань. Также члены делегации обсудили мероприятия, которые организованы в области по случаю празднования 100-летия образования Республики Татарстан. Так, в 2020 году пройдут обменные гастроли между Кемеровским областным театром кукол имени Аркадия Гайдара и Татарским государственным театром кукол «Экият». А в Кемерове, Прокопьевске, Юрге будут показаны фильмы на татарском языке. Кроме того, запланировано много творческих встреч с актерами, режиссерами и деятелями культуры Татарстана, концертных выступлений мастеров искусств Республики Татарстан на площадках Кузбасса.

-Мы серьезно рассмотрим возможность провести в Кузбассе Федеральный Сабантуй в 2023 году. Этот праздник может стать не только площадкой культуры, истории, сохранения языка, но и открыть новые экономические перспективы для развития Кузбасса, - подчеркнул Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-заместителя новокузнецкого мэра арестовали по подозрению в хищении
В аварии на трассе Новосибирск – Кемерово погибла женщина
Расписание электрички до Шерегеша изменится на два дня
В кузбасской больнице проведут двойную операцию по пересадке почки
Горнолыжники из Аргентины и Великобритании приедут в Кузбасс на соревнования
Коровы подхватили нехорошую болезнь на кузбасской ферме
Кузбасс может стать столицей празднования Федерального Сабантуя
Замгубернатора Кузбасса рассказал, почему не существует «черного неба»
Кузбассовцам запретили жечь покрышки и линолеум
На Пионерском бульваре в Кемерове на два дня ограничат парковку
Новые машины скорой помощи будут приезжать к кемеровчанам на вызовы
За смерть женщины в Кузбассе РЖД выплатит ее сестре большую компенсацию
Кемеровчане лишились кафе в центре города
Кузбасских чиновников наказали за отсутствие внимания к проблемам жителей
Конфетки не для деток: в Кузбассе орудовал наркодилер – кондитер
В Новокузнецке процветает незаконная торговля
Соседские войны: за место на парковке прокопчанин лишился глаза
В Кемерове грызуны облюбовали продуктовый магазин
Роспотребнадзор: эпидемический порог в Кузбассе остается превышенным
В 2019 году РСХБ увеличил льготное кредитование сезонных работ на 15 процентов
Кузбассовец попытался ограбить магазин на глазах у участкового
Кузбасские полицейские спасли застрявшую вечером на трассе женщину
Все школы Новокузнецка закрыты на карантин