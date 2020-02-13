Коровы подхватили нехорошую болезнь на кузбасской ферме

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:46:54+03:00

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В подсобном хозяйстве поселка Колчегиз Прокопьевского района у крупного рогатого скота обнаружили хламидиоз. Из-за этого здесь пришлось устанавливать карантин.

Заболевших животных удалось обнаружить во время эпизооконтроля. После того, как выяснилось, что у крупного рогатого скота – хламидиоз, здесь установили карантин. Заболевание, к слову, поражает верхние дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт не только у животных и птиц, но и у человека. Проявляется оно пневмонией, кератоконъюктивитом, энцефалитами, абортами, задержанием последа, эндометритами и маститами.

- Основным источником возбудителя болезни служат больные и носители, из организма которых хламидии выделяются различными путями, особенно во время аборта и отела, а также с фекалиями, мочой, молоком, спермой и так далее, - отмечает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

На время было запрещено ввозить и вывозить животных из хозяйства, больних животных изолировали, провели механическую чистку и дезинфекцию животноводческого помещения. А после того, как угроза распространения хламидиоза прошла, карантин был снят.

ИСТОЧНИК KP.RU