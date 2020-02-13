2020-02-13T10:10:06+03:00
Общество

Горнолыжники из Аргентины и Великобритании приедут в Кузбасс на соревнования

Чемпионат будет проходить в Таштаголе
Екатерина РОМАНОВА
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Горнолыжники из Аргентины и Великобритании приедут в Кузбасс на соревнования. ФОТО: пресс-служба администрации Правительства КузбассаГорнолыжники из Аргентины и Великобритании приедут в Кузбасс на соревнования. ФОТО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса
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Кузбасс готовится принимать именитых и начинающих спортсменов. В конце февраля в Таштаголе состоятся соревнования по горнолыжному спорту.

Участие в чемпионате и первенстве России уже подтвердили команды из 18 регионов. Ожидается, что на соревнования приедет порядка 250 ведущих спортсменов со всей страны, среди них – 13 кузбассовцев. Чемпионат и первенство будут проходить с 23 по 28 февраля на горе Туманной в Губернском центре горнолыжного спорта и сноуборда.

Одновременно с национальным чемпионатом состоятся старты FIS (Международной федерации лыжного спорта). Приехать в Кузбасс планируют горнолыжники из Сербии, Аргентины, Казахстана, Великобритании, Республики Беларусь.

- На свежем воздухе будет работать выставка Музея физической культуры и спорта Кузбасса -экспозиция фотографий (на мольбертах) кузбассовцев-участников зимних Олимпийских игр, чемпионов СССР, России по горнолыжному спорту, а в Губернском центре горнолыжного спорта и сноуборда будет представлена экспозиция спортивной экипировки олимпийцев и волонтеров, - отмечает пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

К слову, в последний раз Кузбасс принимал престижные соревнования в марте 2009 года. Нынешние соревнования приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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