2020-02-13T10:29:40+03:00
Общество

В кузбасской больнице проведут двойную операцию по пересадке почки

У одного пациента возьмут орган и сразу же пересадят другому
Мария КОЛОСОВА
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В кузбасской больнице проведут двойную операцию по пересадке почкиВ кузбасской больнице проведут двойную операцию по пересадке почкиФото: Олег ЗОЛОТО
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В кемеровской областной больнице имени Беляева хирурги проведут две операции одновременно. Они возьмут у донора почку и пересадят пациенту.

Отдать свою почку дочери решился 36-летний мужчина. В Кемерово семья приехала из Якутии. На первом этапе врачи «заберут» орган у отца, затем вторая бригада врачей начнет пересадку.

Как рассказала заведующая Кемеровским центром трансплантации Татьяна Пиминова, для их отделения родственная пересадка почки не нова, такой опыт уже есть. Но в день операции врачи Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова проведут для кемеровских медиков «мастер-класс» конкретно по эндоскопическому забору донорского органа. Этот процесс имеет свои нюансы.

В заборе органа хирургам будут помогать урологи областной больницы. При этом ждут здесь и новосибирских специалистов, с которыми готовы поделиться опытом проведения таких операций. В дальнейшем кемеровские врачи, после участия в показательной операции, смогут сами проводить «двойные операции» от забора органа до пересадки. Все необходимое оборудование и условия для этого в медучреждении есть. При этом используемые современные технологии позволяют сократить время ожидания почки. Если ближайший родственник пациента подходит по показаниям здоровья, то не нужно «стоять в очереди» на подходящий орган.

ИСТОЧНИК KP.RU

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