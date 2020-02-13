2020-02-13T11:14:59+03:00
Общество

Расписание электрички до Шерегеша изменится на два дня

Изменения внесут ради группы школьников
Екатерина РОМАНОВА
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Расписание электрички до Шерегеша изменится на два дня. ФОТО: пресс-служба АКОРасписание электрички до Шерегеша изменится на два дня. ФОТО: пресс-служба АКО
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На два дня – 15 и 16 февраля – в расписание туристического поезда «Шерегеш-зкспресс» внесут изменения. Туристов просят быть внимательными, чтобы вовремя успеть к отправлению.

15 и 16 февраля частично будет изменено расписание туристического поезда «Шерегеш-экспресс». Время отправления электропоезда из Новокузнецка останется прежним – 7.03. а вот на станцию Чугунаш поезд прибудет в 10.14, на три минуты позже обычного. Вечером отправление поезда от станции Чугунаш назначено на 17:57, на 3 минуты раньше обычного, а в Новокузнецк поезд также прибудет в привычное время – в 21.11.

Изменения в расписании временные и связаны с тем, что поезд совершит дополнительную остановку на станции Тенеш. Остановка необходима для того, чтобы доставить группу из 58 школьников с сопровождающими лицами в профилакторий, который находится неподалеку.

В пресс-службе ОАО «РЖД» отметили, что при организации перевозки детей компания «Кузбасс-Пригород» всегда идет навстречу и обеспечивает необходимый уровень безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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