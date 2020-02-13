В аварии на трассе Новосибирск – Кемерово погибла женщина
На трассе, соединяющей Новосибирск и Кемерово, произошла серьезная авария, в которой погибла молодая водительница легкового автомобиля, а также пострадал ребенок.
Об этом случаи рассказали в полиции Новосибирска. Авария произошла в четверг, 13 февраля, около 8.10. Автомобиль марки Mazda MPV столкнулся с грузовиком «Урал». Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Но предварительно стало известно, что женщина, возраст которой установить пока не удалось, находилась за рулем Mazda. В один момент она, при неустановленных обстоятельствах, совершила столкновение с грузовым автомобилем „Урал“, управляемым 33-летнего мужчины. Он двигался в попутном направлении.
К счастью, водитель большегруза не пострадал, а вот виновница авария от полученных травм скончалась на месте.
– В медицинское учреждение доставлен несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются, – сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU