2020-02-13T12:04:57+03:00
Общество

Три копейки взыскали с должника в Кузбассе

Мужчина поделился квитанцией о задолженности в социальных сетях
Яна ПОПОВА
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Три копейки взыскали с должника в КузбассеТри копейки взыскали с должника в КузбассеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Кузбассе мужчина получил уведомление о том, что он стал должником – мужчина не заплатил управляющей компании три копейки.

Курьезным случаем кузбассовец поделился в социальных сетях региона. Он рассказал, что ему вручили заявление о вынесении судебного приказа о взыскании по оплате задолженности по жилищно-коммунальным услугам.

«В нарушении норм права должник не надлежащим образом производит оплату за жилое помещение и потребленные коммунальные услуги. Задолженность на 14 февраля 2020 года составляет, 0,03 рубля, в том числе и пеня в размере 0,03 рубля», – указано в документе.

Задолженность на 14 февраля 2020 года составляет, 0,03 рубля, в том числе и пеня в размере 0,03 рубля

Задолженность на 14 февраля 2020 года составляет, 0,03 рубля, в том числе и пеня в размере 0,03 рубля

Однако теперь мужчина будет обязан выплатить более серьезную сумму. Из-за того, что эта незначительная пеня не была оплачена ранее, кузбассовец заплатит управляющей компании 400,03 рубля, большая часть из этой сумму – государственная пошлина.

Однако официальный комментарий у директора обслуживающей компании получить не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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