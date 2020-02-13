2020-02-13T12:45:46+03:00
Происшествия

Кузбассовец купил в лесополосе килограмм героина

Правда, сбыть он его не успел
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовец купил в лесополосе килограмм героинаКузбассовец купил в лесополосе килограмм героинаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кузбассе осудили мужчину, который планировал сбыть килограмм героина. Теперь он не один год проведет за решеткой.

Как рассказали в областной прокуратуре, в августе 2018 года мужчина в лесополосе на территории Кемеровского района у неустановленного лица купил килограмм героина, чтобы в дальнейшем его продать. Однако преступному замыслу не суждено было сбыться, так как потенциального наркоторговца содержали сотрудники полиции. Запрещенное вещество у мужчины изъяли.

-Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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