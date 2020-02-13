Общественный экологический совет заработал в Кузбассе

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:34:07+03:00

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В Кузбассе создали общественный экологический совет при губернаторе. Новый консультативный и совещательный орган возглавила Нина Вашлаева, в прошлом замгубернатора Кузбасса. Сейчас она находится на заслуженном отдыхе.

Нина Вашлаева в прошлом принимала активное участие в разработке и реализации большинства значимых программ, направленных на охрану природы Кузбасса. Всего же в совет вошли 20 человек, среди которых – представители крупных промышленных предприятий региона, экологи и ученые.

- Общественный экологический совет должен плотно сотрудничать с общественными советами при главах муниципалитетов, активистами-экологами, отбирать лучшие, эффективные идеи по охране окружающей среды и рационального природопользования, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, рассказывая о новом совете.

К слову, Совет призван стать консультативно-экспертным органом, который будет участвовать в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив граждан, общественных объединений и организаций по наиболее актуальным экологическим вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU