Условия для участия в фотоконкурсе «Парк пяти сезонов» изменились

14 Февр. 2020 2020-02-14T04:44:23+03:00

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Популярный среди кузбассовцев фотоконкурс «Парк пяти сезонов» изменил условия для участия. Принять участие в зимнем конкурсе можно до 20 февраля.

Конкурс «Парк пяти сезонов» продолжает набирать обороту. Победители осеннего конкурса уже получили свои призы, а всего через две недели закончится прием фотографий на зимний этап. Однако сейчас условия несколько изменились: теперь и для профессиональных фотографов, и для любителей проводится один конкурс, в сети Инстаграм. При этом неизменной осталась главная идея конкурса – показать состояние души человека в разные времена года.

Конкурс не имеет возрастных, профессиональных и прочих рамок, стать его участником может каждый. Для этого необходимо разместить в своем профиле фотографию, соответствующую тематике, в поле для описания фотографии указать хэштег: #паркангелов_зима, а также быть подписанным на аккаунт Парка Ангелов в социальных сетях @parkangelov.official. При этом профиль может быть открытым, а участвовать можно неограниченное количество раз.

- Зимний этап конкурса проходит с 15 января по 15 марта 2020 года включительно. Публикация фотографии осуществляется в период с 00:00 15 января по 23:59 28 февраля. Срок определения победителей с 28 февраля по 15 марта, - отметили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса.

Призовои фонд конкурса «Парк пяти сезонов» состоит из призов для победителеи I уровня — 70 000 рублей, победителеи II уровня — 50 000 рублей, победителеи III уровня — 30 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU