Схватил и потащил: в Кемерове мужчина тянул чужих детей в машину

14 Февр. 2020 2020-02-14T06:47:49+03:00

Зачем он это делал, сейчас выясняют правоохранители

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В одном из популярных пабликом кемеровчанин разместил сообщение о нападении на двух мальчиков.

Как гласит объявление, 5 февраля около 17.50 возле магазина «Ярче» на проспекте Шахтеров взрослый мужчина силой тащил двух мальчиков в автомобиль. На детские крики о помощи отозвалась проходившая мимо женщина – именно она помогла детям, и мужчина отстал от них.

В паблике, где появилось это сообщение, тут же разразились жаркие дебаты. Одни уверяли, что мужчина, напавший на детей – педофил, другие – что он всего лишь защищал своего ребенка, которого обижали эти мальчики. Сам же автор сообщения деталей ЧП не сообщил, однако отметил, что обратился с заявлением в полицию.

Знакомый с ситуацией источник подтвердил, что такой инцидент действительно произошел. Сейчас правоохранители выясняют, действительно ли мальчики обижали другого ребенка, и пытался ли мужчина затащить их в машину.

ИСТОЧНИК KP.RU