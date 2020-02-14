В Кузбассе тепловая компания задолжала 6,6 миллиона рублей

14 Февр. 2020 2020-02-14T07:42:31+03:00

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В Кузбассе тепловая компания арендовала у бизнесмена трактор, погрузчик и экскаватор, однако услугу не оплатила и задолжала арендодателю 6,6 миллиона рублей.

Как рассказали в Управлении судебных приставов по Кемеровской области, в Киселевске тепловая компания не выплатила арендную плату в размере 6,6 миллиона рублей. Организация-должник пользовалась погрузчиком, трактором и экскаватором другой компании, но не выполнила правила договора аренды.

– Судебные приставы ознакомили руководство организации с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания, однако в добровольный для исполнения срок задолженность погашена не была, – рассказали в управлении.

Тогда судебные приставы вынесли специальное постановление, которое разрешало взыскать с тепловой компании деньги, лежащие на счету в банке или иной кредитной организации. Кроме того, организация должна была выплатить и исполнительные сборы на сумму 451 тысяча рублей.

После поступления денежных средств на расчетный счет должника, произошло списание в пользу погашения задолженности и исполнительского сбора.

ИСТОЧНИК KP.RU