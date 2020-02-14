В Кузбассе тепловая компания задолжала 6,6 миллиона рублей
В Кузбассе тепловая компания арендовала у бизнесмена трактор, погрузчик и экскаватор, однако услугу не оплатила и задолжала арендодателю 6,6 миллиона рублей.
Как рассказали в Управлении судебных приставов по Кемеровской области, в Киселевске тепловая компания не выплатила арендную плату в размере 6,6 миллиона рублей. Организация-должник пользовалась погрузчиком, трактором и экскаватором другой компании, но не выполнила правила договора аренды.
– Судебные приставы ознакомили руководство организации с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания, однако в добровольный для исполнения срок задолженность погашена не была, – рассказали в управлении.
Тогда судебные приставы вынесли специальное постановление, которое разрешало взыскать с тепловой компании деньги, лежащие на счету в банке или иной кредитной организации. Кроме того, организация должна была выплатить и исполнительные сборы на сумму 451 тысяча рублей.
После поступления денежных средств на расчетный счет должника, произошло списание в пользу погашения задолженности и исполнительского сбора.
ИСТОЧНИК KP.RU