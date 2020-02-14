2020-02-14T07:52:52+03:00
Общество

Пьяный автомобилист не смог убежать от судебного пристава в Прокопьевске

Мужчина пытался ездить по улицам в состоянии алкогольного опьянения
Екатерина РОМАНОВА
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Пьяный автомобилист не смог убежать от судебного пристава в Прокопьевске. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской областиПьяный автомобилист не смог убежать от судебного пристава в Прокопьевске. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области
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Нетрезвый прокопчанин сел за руль своего автомобиля и был уверен, что спокойно доедет туда, куда ему надо. Однако все получилось иначе: пьяному водителю даже пришлось убегать от пристава и полиции.

Судебный пристав из города Прокопьевска ехал на личном автомобиле на место службы, когда увидел, что ему навстречу летит легковушка. Водитель встречной машины явно находился в неадекватном состоянии, и приставу пришлось совершить резкий маневр, чтобы уйти от столкновения. Водитель второй легковушки тоже, видимо, пытался вырулить, но в итоге машина оказалась в сугробе.

Судебный пристав подошел к чужой машине и понял, что водитель очень пьян. Мужчина тут же вызвал сотрудников ГИБДД, на что его оппонент отреагировал неожиданным образом – попытался сбежать. Тем не менее, пристав не дал ему сделать этого и удерживал до приезда экипажа ДПС.

Лишь после того, как приехали инспекторы, пристав продолжил свой путь к месту службы, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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