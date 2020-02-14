Женщина и двое мужчин пострадали в ДТП в Ленинске-Кузнецком

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:14:15+03:00

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14 февраля утром в Ленинске-Кузнецком случилось дорожно-транспортное происшествие. На автодороге лоб в лоб столкнулись два автомобиля, в которых находились три человека.

В одном из автомобилей находилась женщина, в другом – мужчина-водитель и пассажир. Одна из легковушек по какой-то причине выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с другим автомобилем. Оба автомобиля после лобового столкновения оказались серьезно повреждены. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.

- С места ДТП в больницу доставлены два мужчины и женщина, - сообщили в пресс-службе Кузбасского центра медицины катастроф. – У них диагностированы травмы легкой и средней степени тяжести. Сейчас врачи оказывают им необходимую помощь.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU