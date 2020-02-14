Кузбассовцев предупредили об опасной погоде
Кузбассовцев предупредили об опасных погонных условиях. Этот режим будет действовать до 13.00 субботы, 15 февраля.
Как сообщили в Гидрометцентре России, в ближайшие дни в Кузбассе будет наблюдаться сильная гололедица. Поэтому специалисты выпустили специальное предупреждение, которое будет действовать до 13.00 субботы, 15 февраля.
Кроме того, аномалия средней месячной температуры воздуха на февраль составит +1 градус. А вот количество осадков за этот же период ожидается больше среднего многолетнего количества.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кузбассе ожидаются слабые порывы ветра, поэтому жители трех городов региона – Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска – могут наблюдать индустриальные закаты или «черное небо». Поэтому в этих городах объявили режим неблагоприятных метеоусловий. В этот период предприятия должны будут снизить выбросыы в окружающую среду до 60 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU