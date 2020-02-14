2020-02-14T12:19:55+03:00
Общество

Кузбассовцев предупредили об опасной погоде

Режим опасности будет действовать до полудня 15 февраля
Яна ПОПОВА
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Кузбассовцев предупредили об опасной погодеКузбассовцев предупредили об опасной погодеФото: Олег УКЛАДОВ
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Кузбассовцев предупредили об опасных погонных условиях. Этот режим будет действовать до 13.00 субботы, 15 февраля.

Как сообщили в Гидрометцентре России, в ближайшие дни в Кузбассе будет наблюдаться сильная гололедица. Поэтому специалисты выпустили специальное предупреждение, которое будет действовать до 13.00 субботы, 15 февраля.

Кроме того, аномалия средней месячной температуры воздуха на февраль составит +1 градус. А вот количество осадков за этот же период ожидается больше среднего многолетнего количества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кузбассе ожидаются слабые порывы ветра, поэтому жители трех городов региона – Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска – могут наблюдать индустриальные закаты или «черное небо». Поэтому в этих городах объявили режим неблагоприятных метеоусловий. В этот период предприятия должны будут снизить выбросыы в окружающую среду до 60 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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