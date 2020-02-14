2020-02-14T12:05:48+03:00
Происшествия

16-летний подросток пропал в Кемерове

Подросток поехал на занятия и пропал
Екатерина РОМАНОВА
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16-летний подросток пропал в Кемерове. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"16-летний подросток пропал в Кемерове. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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В Кузбассе разыскивают 16-летнего Михаила Михалочкина. О его местонахождении ничего не известно с 3 февраля.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о начале поисковой операции Михаила Михалочкина, 16-летнего кемеровчанина. В последний раз молодого человека видели 3 февраля. В тот день он отправился из поселка городского типа Верх-Чебула в поселок городского типа Яшкино на учебу. На занятиях подросток так и не появился. в С того времени он не выходил на связь, а его местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

Был одет: темно-синяя куртка демисезонная, черные спортивные штаны, черно-белые кроссовки.

С собой был смартфон.

Если вам известно местонахождение подростка или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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