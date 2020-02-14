16-летний подросток пропал в Кемерове
В Кузбассе разыскивают 16-летнего Михаила Михалочкина. О его местонахождении ничего не известно с 3 февраля.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о начале поисковой операции Михаила Михалочкина, 16-летнего кемеровчанина. В последний раз молодого человека видели 3 февраля. В тот день он отправился из поселка городского типа Верх-Чебула в поселок городского типа Яшкино на учебу. На занятиях подросток так и не появился. в С того времени он не выходил на связь, а его местонахождение остается неизвестным.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.
Был одет: темно-синяя куртка демисезонная, черные спортивные штаны, черно-белые кроссовки.
С собой был смартфон.
Если вам известно местонахождение подростка или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в полицию.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU