Бензовоз протаранил легковушку в Кузбассе
В городе Полысаево днем 14 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись легковой автомобиль и бензовоз. Очевидцы разместили в соцсетях видео с места ДТП.
Бензовоз протаранил легковушку в Кузбассе.Видео: vk.vom, "ДТП Ленинск-Кузнецкий (Полысаево)"
На кадрах, снятых очевидцами, видно, что легковой автомобиль и бензовоз столкнулись на автодороге. После столкновения обе машины перегородили проезжую часть, перегородив полосы в обе стороны.
- ДТП в Полысаево. Бензовоз въехал в легковушку, - написал один из очевидцев дорожно-транспортного происшествия.
О возможных пострадавших и характере повреждений в настоящее время ничего достоверно неизвестно.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU