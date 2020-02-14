2020-02-14T12:54:29+03:00
Происшествия

Бензовоз протаранил легковушку в Кузбассе

Из-за ДТП на время оказалась перекрытой дорога [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Бензовоз протаранил легковушку в Кузбассе. ФОТО: кадр видео vk.vom, "FBI Ленинск-Кузнецкий"Бензовоз протаранил легковушку в Кузбассе. ФОТО: кадр видео vk.vom, "FBI Ленинск-Кузнецкий"
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В городе Полысаево днем 14 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись легковой автомобиль и бензовоз. Очевидцы разместили в соцсетях видео с места ДТП.

Бензовоз протаранил легковушку в Кузбассе.Видео: vk.vom, "ДТП Ленинск-Кузнецкий (Полысаево)"

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что легковой автомобиль и бензовоз столкнулись на автодороге. После столкновения обе машины перегородили проезжую часть, перегородив полосы в обе стороны.

- ДТП в Полысаево. Бензовоз въехал в легковушку, - написал один из очевидцев дорожно-транспортного происшествия.

О возможных пострадавших и характере повреждений в настоящее время ничего достоверно неизвестно.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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